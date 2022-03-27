Domatesli mercimek çorbası nasıl yapılır? Domatesli mercimek çorba tarifi
Tam ölçülü domates çorba tarifi | İçinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi arıyorsanız; domatesli mercimek çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, mercimek çorba için hangi malzemeler gerekli?
Mercimek çorbasına ‘hayır’ diyenlerin sayısı bir hayli azdır. Bu leziz çorba ile ailenizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. İşte, leziz mercimek çorba tarifi:
Domatesli mercimek çorba tarifi
Malzemeler:
- 3 adet domates
- 1 adet soğan
- 1 adet havuç
- 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet kapya biber
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Sıvıyağ
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
Domatesli mercimek çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı doğrayın.
Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alıp soğanı kavurun.
Ardından unu ekleyin.
Domates, biber ve havuçları doğrayıp tencereye alın
Ardından yıkayıp süzdüğünüz mercimek ve baharatları ilave edin.
Tencereye göz kararı sıcak su ekleyin.
Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.
Gerek görürseniz, çorbaya sıcak su ekleyebilirsiniz.
Güzelce kaynayan çorbanın altını kapatın.
Çorbanızı limon ve kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.