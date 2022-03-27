  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Domatesli mercimek çorbası nasıl yapılır? Domatesli mercimek çorba tarifi
Kadın - Aile

Domatesli mercimek çorbası nasıl yapılır? Domatesli mercimek çorba tarifi

Tam ölçülü domates çorba tarifi | İçinizi ısıtacak leziz bir çorba tarifi arıyorsanız; domatesli mercimek çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, mercimek çorba için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-03-27 16:40:00 -
Domatesli mercimek çorbası nasıl yapılır? Domatesli mercimek çorba tarifi

Mercimek çorbasına ‘hayır’ diyenlerin sayısı bir hayli azdır. Bu leziz çorba ile ailenizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. İşte, leziz mercimek çorba tarifi:

Domatesli mercimek çorba tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet kapya biber
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Sıvıyağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane

Domatesli mercimek çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı doğrayın.

Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alıp soğanı kavurun.

Ardından unu ekleyin.

Domates, biber ve havuçları doğrayıp tencereye alın

Ardından yıkayıp süzdüğünüz mercimek ve baharatları ilave edin.

Tencereye göz kararı sıcak su ekleyin.

Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.

Gerek görürseniz, çorbaya sıcak su ekleyebilirsiniz.

Güzelce kaynayan çorbanın altını kapatın.

Çorbanızı limon ve kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay