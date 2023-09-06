Domatesli acı biber turşusu: Ustalarını bile kıskandıran tarif! Ağzınızın suyunu akıttıracak
Genellikle yemeklerin yanında tüketilen turşu, sofraların olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Sofradaki yemeği unutturacak ekmeğinizi banıp yiyeceğiniz acı sos turşusu sizi yemek öncesi doyuracak
Domatesli Acı Biber Turşusu Tarifi İçin Malzemeler
4 kg domates
2 kg acı biber
1 büyük baş sarımsak
2 çorba kaşığı kaya tuzu
1 çorba kaşığı şeker
1 buçuk su bardağı sirke
1 buçuk su bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon tuzu
Domatesli Acı Biber Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?
Öncelikle biber ve domatesleri yıkıyoruz.
Biberleri ince ince doğruyoruz .
Domatesleri kabuklarını soymadan 4 e bölüp robottan geçiriyoruz .
Domatesleri geniş bir tencereye alıyoruz, içine zeytinyağımızı, tuzumuzu da katıp yarım saat kaynatıyoruz .
Biberleri ve sarımsakları ilave ediyoruz .
Sırasıyla sirke, şekeri de ekleyip 15 dk daha kaynatalım en son limon tuzunu ekleyip 5 dk daha kaynatalım.
Ocağı kapatıp sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduruyoruz.
Kavanoz kapaklarımızı mutlaka sıcak suda kaynatıp öyle kapatıyoruz ,ters çevirip soğuyana kadar bekletiyoruz .
Karanlık serin bir yerde muhafaza ediyoruz afiyet olsun.
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