Domates: Tüm cilt problemlerini çözüyor! Bu özelliklerini ilk kez duyacaksınız

Gözeneklerin gün içerisinde gördüğümüz veya görmediğimiz kirler ile dolması sivilcelere, siyah noktalara, ciltte yağlılığa neden oluyor. Cildin yeterince temizlenmemesi ve cilt sağlığına zararlı alışkanlıklar cilt problemleri yaratıyor. Cilt problemlerini çözmek için çeşitli maskeler kullanılıyor. Bu maskelerin çoğu istenilen sonuçları yaratmıyor. Domates maskesi ise gözenekler sıkılaşmasını sağlıyor, cilt lekelerini zamanla açarak cildi pürüzsüz görünüme kavuşturuyor. Domatesin içerisinde bulunan E vitamini cildi besleyerek daha canlı ve genç görünüm yaratıyor.

Domatesin cilde faydaları nelerdir?

- Domates ciltte bulunan ölü derileri temizleme etkisi sayesinde cildinizin daha parlak görünmesini sağlar.

- Cildiniz de bulunan lekeleri azaltarak yok etme etkisine sahiptir.

- Domates düzenli olarak tüketildiği takdirde yaşlanmayı geciktirici bir besin olarak bilinir.

- Vücudunuzda bulunan sivilcelerin geçmesi için ve yeni sivilcelerin oluşumunu önlemek için domates tüketimi önemlidir.

- Ciltteki gözenekleri sıkılaştırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda domates siyah noktaları da temizlemek için oldukça etkili bir yöntemdir.

- Domatesin zararlı güneş ışınlarından koruyucu bir etkisi de bulunur.

- Ciltte bulunan renk eşitsizliklerinin giderilmesini sağlar. Cildinizin rengini açarak daha parlak ve canlı görünmesini sağlayan bir sebzedir.

Gözenek sıkılaştırıcı domates maskesi

Malzemeler

1 çorba kaşığı domates

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

Bu gözeneklerin küçülmesini sağlamak için evde çok basit bir uygulama yapabilirsiniz. Bir çorba kaşığı taze domates suyunun içine birkaç damla limon sıkın. Hazırladığınız bu karışımı pamuk kullanarak yüzünüze yuvarlak hareketlerle sürün. Bir süre beklettikten sonra yüzünüzü bolca suyla yıkayın. Bu işlem yüzünüzde oluşan gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayacaktır.

Sivilceler için domates maskesi

Malzemeler

Domates püresi

Salatalık suyu

Yapılışı

Domatesler cildi temizleyerek sivilce oluşumunu en aza indirirken mevcut sivilcelerin daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Domatesin içinde bulunan A, C ve K vitaminleri aknelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Bunun için bir domatesi püre haline getirin ve aknelerin üstüne uygulayın. Yarım saat kadar yüzünüzde beklettikten sonra yüzünüzü suyla durulayın. Hazırlayacağınız domates püresinin içine salatalık suyu ekleyerek sivilcelerin geçmesini hızlandırabilirsiniz.

Cilt lekeleri için domates maskesi

Malzemeler

1 adet olgunlaşmış domates

2 tatlı kaşığı pirinç unu

Yapılışı

Bir kap içinde domates suyunu ve karbonatı karıştırın. Daha sonra karışımı yüzünüze masaj yaparak uygulayın ve bir süre bekletin. Hafif hareketlerle ve iyice yıkayarak temizlediğiniz cildinizde eğer kuruluk hissediyorsanız nemlendirici bir krem uygulayabilirsiniz. Domates ve karbonat birleşimi yoğun ve güçlü bir etkiye sahip olacağından, ileri derece sivilce probleminiz varsa bu yöntemi uygulamadan önce bir uzmana danışmanızı tavsiye ediyoruz.

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