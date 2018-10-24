Domates soymanın pratik yolları

HAŞLAMA YÖNTEMİ

Domatesler iyice yıkandıktan sonra domateslerin çiçek kısmına değil de arka kısımlarına artı şeklinde bıçakla işaret yapılır. Daha sonra domatesler büyük bir kâsenin içine yerleştirilir. Ocakta çaydanlıkta kaynatılan kaynar su domateslerin bulunduğu kâseye dökülür. Kaynamış suyun içinde yaklaşık 2-3 dakika beklettikten sonra çizdiğimiz yerden itibaren tutarak domatesleri rahatça soyabiliriz. Bu yönteme sıcak suyla domates soyma yöntemi diyebiliriz.

Diğer yandan domates kabuğunu kolayca soymak için domateslerin üzerine eşit çizikler atılabilir. Kaynayan tenceredeki suya atıldığında yaklaşık 3 dakika beklendikten sonra domatesler alınır. Soğuk su dolu başka bir kaba domatesler çıkarılır ve kabukları rahatça çözülür. Bazı pratik bilgiler, mutfak hayatımızı çok kolaylaştırır. Bunlardan birisi de domates kabuğunu pratik bir şekilde soymaktır. Bu pratik bilgiler birbirine benzese de küçük ayrıntılarda farklıdır.

FARKLI BİR HAŞLAMA YOLU

Tencerede su kaynadıktan sonra ayrı bir yerde derin bir kaba buz konur. Domatesleri arka tarafına çarpı şeklinde işaret yapıp kaynayan tencerenin içine bırakıyoruz. 15 saniye tencerenin kapağı kapalı bir şekilde beklettikten sonra kevgir yardımıyla domatesleri alıp buzlu suyun içinde bekletiyoruz. Domatesleri elimize aldığımızda kabukların kabardığını ve rahatlıkla soyulmuş olduğunu görürüz. Bir sürü vaktinizi alacak olan domates soyma işlemi birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olur.

Kışlık menemen hazırladığınızda ya da konservelerinizde bu yöntemle rahat bir şekilde domates kabuklarını soyabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ister domatesleri kaynayan suya atın isterseniz suyu domateslerin üzerine dökün önemli olan zamana riayet etmenizdir. Haşlama yönteminde 20-30 saniyede domatesler soyulurken diğer yöntemde 2-3 dakika ancak yeterlidir.

Çok yaygın olmasa da domates soymanın yöntemlerinden biri de kabuk soyma bıçaklarıyla Örneğin salatalık soyma bıçaklarıyla domates kabuklarını soymaktır. Kaynayan suda olan kadar ince olmasa da en azından bildiğimiz tarzda bıçaklardan daha iyi sonuç alınabilir. Ayrıca kış mevsimi için derin dondurucuya attığınız domatesleri de buzluktan çıkardığınız da sıcak suyun altına tuttuğunuz zaman rahatlıkla kabukların domateslerden ayrıldığını görebilirsiniz.

ÇATALA BATIRIP DOMATES SOYMA

Kış mevsimi için hazırlanan her şeyin içinde hemen hemen domates vardır. Durum böyle olunca ister kavanozlarda isterse oldukça kolay saklandığı için yaz mevsiminde kış ayları için domates saklamak isteriz. Bu nedenle de elde tek tek soymak oldukça yorucudur. Tencerenin içine su koyup domates kabuklarını soyma işlemini çok domates kullanacağımız zaman tercih ederiz. Eğer bir ya da iki tane domates soymanız gerekiyorsa domatesi bir çatala batırıp ocağın üstünde çevirebilirsiniz. Daha sonra sap kısmına çatal batırdığınız domatesi birkaç saniye ocağın üstünde tuttuktan sonra domates kabuklarının patlayıp kolayca soyulduğunu hayretle göreceksiniz. Ocakta ısıtma yöntemi ile çatalla yapılan domates soyma işleminin özel bir yeteneğe ihtiyacı yoktur.