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Domates sosu nasıl yapılır?

Domates sosu nasıl hazırlanır? Domates sosu kullanmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:15
Domates sosu nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 kilogram domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Öncelikle işe domateslerin kabuklarını soymakla işe başlayın. En pratik yolu domatesin dibine artı şeklinde bir çizik attıktan sonra kaynar suda 30 saniye bekletip daha sonra buzlu suya koymaktır. Domateslerin kabukları bıçakla çizdiğiniz bölgelerden soyulmaya başlayacaktır.

Domatesleri küp küp doğrayın eğer fazla sulu ise biraz suyunu ayırın. Tencerenin içine zeytinyağı, karabiber ve naneyi biraz kavurun. Ardından, küçük küçük doğradığınız sarımsakları ilave edin. Son olarak domateslerle beraber bütün malzemeleri ekleyin ve 3-4 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Bu noktada tadına bakarak tuz miktarını artırabilirsiniz.

Kullanacağınız kavanozları daha önceden kaynar suda iyice kaynatın ve temizleyin. Biraz soğuduktan sonra sosunuzu kavanozların içine doldurun ve kapaklarını kapatın. Ters çevirip buzdolabında veya karanlık bir ortamda bekletin. Domates sosunuz hazır.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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