Domates sayesinde gözaltı morluklarınızdan kurtulabilirsiniz!
Gözaltlarınızdaki mor halkalardan kurtulmak için ihtiyacınız olan tek şey bir adet domates...25 Ağustos 2019 Pazar 14:45
Erkek, kadın hiç fark etmez neredeyse herkesin derdi gözaltı morluklarıdır. Bu koyu halkalardan kurtulmak için piyasada satılan ve her biri cep yakan ürünler yerine tamamen doğal bir yöntem kullanabilirsiniz.
Muhteşem karışım
Domates, limon ve zerdeçal karışımıyla cildiniz arzu ettiğiniz görünüme kavuşabilir. Antioksidan yönünden zengin olan bu ürünler morlukları hızlıca ortadan kaldırmayı başaracaktır.
Domates maskesi
Malzemeler:
- 1 adet domates
- Yarım çay kaşığı limon suyu
- Bir tutam zerdeçal tozu
- 2 çay kaşığı nohut unu
Öncelikle domatesin suyunu çıkartmak için rendeliyoruz.
Limon suyunu, zerdeçal tozunu ve nohut ununu ekliyoruz.
Bu karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz ve macunumuz hazır.
Daha sonra bu macunu gözaltı morluklarımızı tamamen kapatacak şekilde sürüyoruz.
10-15 dakika bekletiyoruz ve ılık su ile yıkıyoruz.
Şimdiden kolay gelsin.
Kaynak: meraklimelehat.com
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