Domates sayesinde gözaltı morluklarınızdan kurtulabilirsiniz!

Erkek, kadın hiç fark etmez neredeyse herkesin derdi gözaltı morluklarıdır. Bu koyu halkalardan kurtulmak için piyasada satılan ve her biri cep yakan ürünler yerine tamamen doğal bir yöntem kullanabilirsiniz.

Muhteşem karışım

Domates, limon ve zerdeçal karışımıyla cildiniz arzu ettiğiniz görünüme kavuşabilir. Antioksidan yönünden zengin olan bu ürünler morlukları hızlıca ortadan kaldırmayı başaracaktır.

Domates maskesi

Malzemeler:

1 adet domates

Yarım çay kaşığı limon suyu

Bir tutam zerdeçal tozu

2 çay kaşığı nohut unu

Öncelikle domatesin suyunu çıkartmak için rendeliyoruz.

Limon suyunu, zerdeçal tozunu ve nohut ununu ekliyoruz.

Bu karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz ve macunumuz hazır.

Daha sonra bu macunu gözaltı morluklarımızı tamamen kapatacak şekilde sürüyoruz.

10-15 dakika bekletiyoruz ve ılık su ile yıkıyoruz.

Şimdiden kolay gelsin.

Kaynak: meraklimelehat.com