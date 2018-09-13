Domates reçeli nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kg domates

Kiraz domates ya da italyan domates (uzun, sivri ve içinde çok az çekirdek bulunan domates türü)

1 kg tozşeker

5 adet karanfil

1 çay bardağı kabukları soyulmuş tuzsuz badem

1 çorba kaşığı sönmemiş toz kireç (nalburda bulabilirsiniz)

1 adet limonun suyu

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Domatesleri yıkayın ve üzerindeki yeşil sapları çıkarmadan, kireç eklediğiniz suda bir gece bekletin. Reçeli yapacağınız zaman domatesleri çok iyi yıkayın ve bu aşamada üzerindeki yeşil sapları çıkartın. Bir tencereye su ve şekeri ilave ederek 20 dakika ağır ateşte kaynatın.

Karışım koyulaşmaya başlayınca karanfilleri ve domatesleri (kiraz domates kullanıyorsanız bütün olarak, İtalyan domates kullanıyorsanız ikiye böldükten sonra) kaynayan şekerli karışıma atın. Yine ağır ateşte 20 dakika daha kaynatın. Sürenin sonunda limon suyunu katarak bir taşım daha kaynatın ve tencerenin kapağını kapatıp ocaktan alın. Reçeli bu şekilde iyice soğuyana kadar tencerede bekletin, ardından kavanozlara alın. Dilerseniz, reçeli ocaktan aldıktan sonra 1 çay kaşığı vanilya da katabilirsiniz. Servis yaparken, üzerine bademleri serperek reçeli süsleyin.

Afiyet olsun.