Domates öyle faydalı ki!

Beyaz ve açık sarı renkli muz, armut, karnabahar, lahana, sarımsak, soğan, mantar, patates ve diğerleri allisin ve sulforafan ihtiva ederler. Soğan ve sarımsak allisin, lahana ve karnabahar sulforafan zengini besinlerdir. Bunların bağışıklığı destekleyici güçleri tartışılmaz. Kansere karşı etkin koruyucudur. Allisin’in en bariz görüldüğü sarmısaktır. Allisin sarmısağın haşerata karşı savunma mekanizmasıdır. Sarmısak saldırıya uğradığı veya hasar gördüğü zaman enzimatik bir reaksiyonla allisin salgılar..

LİKOPEN

Likopen veya antosiyanin sebze ve meyvelerin kırmızı elbiseleridir. Domates, karpuz, ahududu, yaban mersini, kayısı, kan portakalı, pancar, şalgam, kiraz ve üzümdeki bağışıklık güçlendirici, kanserden koruyucu güç kazandıran antioksidan renkli cisimciklerdir bunlar.. Domatesin pişirilmesi sonucu likopen oranı artar. Likopen suda çözünmediği ve bitkisel liflere bağlı durumda değildir. Bu sebeple domatesin yemek için hazırlanması (parçalanması, yağ ile karıştırılması, pişirilmesi) likopenin vücut tarafından kullanılabilirliğini artırır. Likopen yağda çözündüğü için yağ onun sindirim sistemi tarafından emilmesini büyük ölçüde artırır.

ANTOSİYANİN

Antosiyaninli mavi ve mor renkli besinler çok güçlü antioksidan taşırlar. Yani hücre yaşlanmasını önleyici özelliklere sahiptirler. Sağıklı dokuları ve hücreleri korur böylece kanser ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltırlar. Böğürtlen, siyah erik, mor üzüm, kara lahana, patlıcan, kuru siyah erik veya kuru siyah üzüm antosiyaninler ve fenolik bileşikler ile tıka basa doludur. Bu lezzetli sebze ve meyvelerin antioksidan güçlerini, hafızamızı koruyucu özellikleri yaşlılıkta “bunama”ya devadır. Damar sertliğini önleyici etkilerini ve cilde sağladığı diriliği küçümsemeyelim.

LUTEİN

Lutein yeşilin simgesidir. Ispanak, kabak, yeşil lahana, kuşkonmaz, pırasa, yeşil elma, yeşil üzüm ve kivideki yeşil ton, onlardaki lutein ve indolden kaynaklanır. Lutein, güçlü bir antioksidandır. Daha güçlü kemiklerin ve daha sağlam dişlerin garantisidir. Güçlü bir antioksidan olan lutein hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Katarakt gibi çeşitli göz hastalıklarına karşı savaşır. Karaciğerin salgıladığı faydalı enzimlerin miktarını artırır. İndol ise bitkilerin kök gücüdür. Kimyasal olarak üretilerek modern tarımda özellikle kullanılmaktadır.

Betakaroten bilinen en güçlü antioksidanlardan biri sarı ve turuncu meyve ve sebzelerde bulunur. Kanser bağışıklığına ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır, gözün dostudur. Portakal, mandalina, greyfurt, şeftali, kavun ve mısırı, sarıya boyayan betakarotenden zengin pigmenttir. Betakaroten, vücutta A vitaminine dönüşür. A vitamininin bütün fonksiyonlarının yanı sıra serbest radikalleri etkisiz hale getirir.