  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Domain üzerinden mail alma
Teknoloji

Domain üzerinden mail alma

Şirket ismiyle mail hesabı açma | Profesyonel bir iş yapan herkesin birer web sitesine sahip olması prestij açısından son derece önemlidir. Ücretsiz mail hizmeti sunan e posta uzantıları ile şirket işlerin yürütmek karşınızdaki kişilere güven vermez. Bu sebeple şirket ismiyle mail göndermek son derece önemlidir. Peki, domain nasıl alınır? |Domain ücretleri ne kadar? | Domain üzerinden mail hesabı açmak?

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:31:00 -
Domain üzerinden mail alma

Domain üzerinden mail aç | Günümüzde her firmanın bir web sitesi olması prestij açısından son derece kıymetlidir. Müşterilerin hizmet alacağı firma, kurum hakkında internette araştırması son derece normal. Firmalar arasında iletiş sağlamak ya da müşterilerle iletişime geçmek içinse sıradan mail adresleri kullanılmamalı. Ücretsiz mail hizmeti sunan e posta hesapları prestij için uygun değildir. Bu sebeple firmanıza bir alan almanız son derece kıymetli. Aldığınız alan üzerinden de bir mail adresi oluşturmalısınız. Domain üzerinden mail nasıl alınır?

Domain nedir?

Domain bir diğer ismiyle alan adıdır. Alan adı bir web sitesinin alan adı ve adresidir. Domain almak için belli başlı şirketler vardır. Bu şirketlerden ücret karşılığı alan satın alabilirsiniz.

Domain üzerinden mail alma

Domain alındıktan sonra bir hosting paketi almanız gerekiyor. Hosting paketleri ise 250-300 TL arasında değişen rakamlara alınabiliyor. Hostin yani sunucu paketi alındıktan sonra bu alan üzerinden mail adresleri oluşturabilirsiniz.

Hostign domain olmadan şirket maili nasıl açılır?

Hosting üzerinden mail adresi açmak istemeyenler ise Google Suit yani Google Workspace'ö göz atabilir. G mail altyapısıyla şirket maili oluşturabilirsiniz. Bunun için de çeşitli paketler bulunuyor. Size en uygun paketi seçerek mail hesabı oluşturabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi
Gündem

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi

İzin almadan tarım arazilerinin niteliğini bozacak şekilde çalışma yapan 3 şahsa toplamda 49 bin 182 TL ceza yazıldığı bildirildi. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay