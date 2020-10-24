Domain üzerinden mail aç | Günümüzde her firmanın bir web sitesi olması prestij açısından son derece kıymetlidir. Müşterilerin hizmet alacağı firma, kurum hakkında internette araştırması son derece normal. Firmalar arasında iletiş sağlamak ya da müşterilerle iletişime geçmek içinse sıradan mail adresleri kullanılmamalı. Ücretsiz mail hizmeti sunan e posta hesapları prestij için uygun değildir. Bu sebeple firmanıza bir alan almanız son derece kıymetli. Aldığınız alan üzerinden de bir mail adresi oluşturmalısınız. Domain üzerinden mail nasıl alınır?

Domain nedir?

Domain bir diğer ismiyle alan adıdır. Alan adı bir web sitesinin alan adı ve adresidir. Domain almak için belli başlı şirketler vardır. Bu şirketlerden ücret karşılığı alan satın alabilirsiniz.

Domain üzerinden mail alma

Domain alındıktan sonra bir hosting paketi almanız gerekiyor. Hosting paketleri ise 250-300 TL arasında değişen rakamlara alınabiliyor. Hostin yani sunucu paketi alındıktan sonra bu alan üzerinden mail adresleri oluşturabilirsiniz.

Hostign domain olmadan şirket maili nasıl açılır?

Hosting üzerinden mail adresi açmak istemeyenler ise Google Suit yani Google Workspace'ö göz atabilir. G mail altyapısıyla şirket maili oluşturabilirsiniz. Bunun için de çeşitli paketler bulunuyor. Size en uygun paketi seçerek mail hesabı oluşturabilirsiniz.