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Domagoj Vida'nın bonservis bedeli belli oldu! Tam 15 milyon Euro

Beşiktaş yönetiminin tecrübeli stoperi Domagoj Vida'nın satış bedelinin 15 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

23 Ekim 2018 Salı 03:09
Domagoj Vida'nın bonservis bedeli belli oldu! Tam 15 milyon Euro

DÜNYA Kupası’nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida’ya son teklif Bilic’ten geldi. Suudi Arabistan’ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik patronu Domagoj Vida’yi almak isteyince Suudiler 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazıllar’ın istediği fi yatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

VİDA SICAK BAKMIYOR

Suudiler, Kartal’ın istediği fi yatı verse de Vida’nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı’nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan’da değil, Avrupa’da kalmak istiyor. 29 yaşındaki Vida’ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere’den teklif bekleyecek.

Akşam

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 03:09
  1. Beşiktaş
  2. Domagoj Vida
  3. Slaven Bilic

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