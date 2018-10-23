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Domagoj Vida için son teklif '65 milyon TL'

Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Domagoj Vida’ya son teklif Bilic’ten geldi.

23 Ekim 2018 Salı 11:11
Domagoj Vida için son teklif '65 milyon TL'


Suudi Arabistan’ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik patronu Domagoj Vida’yı almak isteyince Suudiler 10 milyon euroluk (65 Milyon TL) bir teklifte bulundu.
 
Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazıllar’ın istediği fiyatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.
 
VİDA DA SICAK BAKMIYOR

Suudiler, Kartal’ın istediği fiyatı verse de Vida’nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı’nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan’da değil, Avrupa’da kalmak istiyor.
 
29 yaşındaki Vida’ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere’den teklif bekleyecek. (Akşam)

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:11
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