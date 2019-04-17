Dolgu sahasında proje etüt çalışmaları başladı

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Samsun Büyükşehir Belediyesi dolgu sahasında Samsunspor Altyapı Tesisleri proje etüt çalışmalarının başladığını söyledi.

Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, “Tekkeköy ilçesindeki Kirazlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Dolgu Sahası’nda Samsunspor Altyapı Tesisleri proje etüt çalışmaları başlamıştır. Ön zemin incelemesi çalışmalarından sonra dolgunun deniz batımetrik ölçümleri alınmıştır. 12 adet futbol sahası yapılması planlanan alanda jeolojik-jeofizik zemin etüdü çalışmaları da bir yandan başlatıldı” dedi.

Geoteknik İnceleme Raporuna göre projelendirmenin yapılacağını ifade eden İsmail Uyanık, “Down hole metodu ile sismik kırılma, basınç ve kayma dalga hızları ölçülüp tüm çalışmalar değerlendirilerek geoteknik inceleme raporu hazırlanacak. Bu rapora göre alanda yapılması planlanan inşaat yapım çalışmaları alternatifleri ile değerlendirilecek. Buna göre vaziyet planında, tesis çevresinde tahkimat, futbol antrenman ve müsabaka sahaları, açık ve kapalı tribünler, soyunma odaları ve tesisler, toplantı salonları, kapalı spor salonu, açık ve kapalı havuzlar, saha perdeleri, rüzgar tribünleri ve rejeneratif enerji trafoları ile peyzaj alanları projelendirilecek” diye konuştu.

Amatör takım sayısı 31 oldu

Yılport Samsunspor ayrıca, amatör spor kulüpleriyle yaptığı iş birliği çerçevesinde 10-18 yaş arası yetenekli futbolcuları takıma kazandırmaya devam ediyor. Daha önce 22 amatör takım ile yapılan iş birliği sözleşmesine bugün de 9 amatör takım arasında imzalandı. Daha önce Yenidoğanspor, Gaziosmanpaşa Pınarspor, Tekkeköyspor, Samsun Büyükşehir Belediyespor, Beyyenicepor, Ladikspor Fatih Reşadiyespor, Cedit Ilıcaspor, Samsun Karadenizspor, 19 Mayıs Belediyespor, Samsun TürkTelekom Spor, Samsun İdman Yurdu, Termespor, Fenerspor, Ladik Belediyespor, Zeytinlikspor, Baruthanespor, Atakum Belediyespor, Çatalarmut Anadolu Gençlik Spor Kulübü, Hastane Mahallesi Esentepespor, İstasyon Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Kadıköy Spor Kulübü ile bu protokolü imzalayan Kırmızı-Beyazlı ekip, bugün ise Bafra Mevlanaspor, 1930 Bafraspor, Dikbıyık Belediyespor, Çarşambaspor, Kurupelit Belediyespor, Atakentspor, Selanikspor, Belediyeevleri Karşıyakaspor, Yeşilırmakspor kulüpleri ile işbirliğine imza attı. Yılport Samsunspor Kulübü Gençlik Geliştirme Sorumlusu Hakkı Bayrak’ın da hazır bulunduğu imza töreni, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın ve kulüp başkanları arasında gerçekleşti.