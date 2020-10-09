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Ekonomi Dolar/TL, 7,93 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,93 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:35:41 -
Dolar/TL, 7,93 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,9340'tan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,8761, en yüksek 7,9464 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 7,9455'ten tamamladı.

Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,9566 ile tarihi zirvesini görse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan Türk lirası faizini yüzde yüzde 10,25'ten 11,75'e yükseltmesinin etkisiyle 7,9035'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,9340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3545'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,2750'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla 93,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1790 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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