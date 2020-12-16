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Ekonomi Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:33:43 -
Dolar/TL, 7,83 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,8260 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8171, en yüksek 7,8694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,8362'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,8260'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 9,5210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,5320'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,2160'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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