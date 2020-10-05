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Ekonomi Dolar/TL, 7,76 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,76 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-05 09:20:56 -
Dolar/TL, 7,76 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,7560'tan işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 7,7253, en yüksek 7,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7580'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 9,0960'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 10,0280'den satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 93,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1725 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

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