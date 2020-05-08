  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dolar/TL 7,09 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:51:08 -
Dolar/TL 7,09 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,0980'den işlem görüyor.

Dün tarihin en yüksek seviyesi olan 7,2692'yi gören dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Türk bankalarına döviz işlemleri kaynaklı TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirmesi kararının ardından 7,0784'e kadar gerildi. Dolar/TL, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 7,1195'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 7,0726'ya kadar geriledi ve saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,0980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,7070'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,8110'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 99,8 seviyesinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,0833'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı