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Dolar/TL 5,3050 seviyesinde işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla 5,3050 seviyesinde dengelendi

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:48
Dolar/TL 5,3050 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3050 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3005 - 5,3634 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,223 azalışla 5,3141'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,17 değer kaybederek 5,3050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 6,0770'ten, sterlin/TL yatay seyirle 6,9490'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,09 artışla 1,1442, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 95,72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarınını piyasanın odağında olduğunu vurgulayan analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini dile getirdi.

Analistler, dolar/TL'de 5,30'un destek konumunda bulunuğunu, bu seviyenin altında kapanışlar yaşanması durumunda 5,25'in gündeme geleceğini, 5,35'in direnç konumunda izleneceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:48
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