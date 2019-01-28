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Dolar/TL, 5,2630 seviyesinde işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,2630 seviyesinde dengelendi

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:56
Dolar/TL, 5,2630 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,2630 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta içinde son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,2466'ya gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 5,2682'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak 5,2522'ye gerilemesinin ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,2630'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 azalışla 6,0070'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,27 düşüşle 6,9150'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,06 artışla 1,1406, dolar endeksi yatay bir seyirle 95,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,22'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,15'in gündeme geleceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:56
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