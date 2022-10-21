Doların ismini anmadı! Altından önce orayı işaret eden Murat Akan korkuttu: Sistem çökecek! Paranızı oraya yatırın

Araştırmacı yazar Murat Akan, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, dünyayı büyük bir krizin beklediğini söyledi.

Murat Akan, yakın zamanda tüm para sistemlerinin çökeceğini öne sürdü. Akan, 'En geç 2025'te dijital paralara geçilecek. Cebinizde nakidiniz varsa o süreci hasarsız atlatabilirsiniz ama dijitale geçince bunlar tamamen ortadan kalkacak' dedi.

Vatandaşların bu kriz ortamından nasıl korunacağını da söyleyen Murat Akan, 3 öneride bulundu.

Akan yaptığı açıklamada, "Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman söylerim topraktan vazgeçmeyin. İki gayrimenkulden vazgeçmeyin. Üç ise altın alın. Tasarruflarınızı artırın. Kıymetli madenlere yatırım yapın ama altın, altın, altın diyorum" dedi.

Tarım arazisi alın demişti

Geçtiğimiz Ocak ayında konuşan araştırmacı yazar Murat Akan, dünyayı büyük bir gıda krizinin beklediğini ve insanların tarım arazisi alması gerektiğini ve elinde olanların ise asla satmaması gerektiğini söyledi.