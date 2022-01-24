Doların düşeceğini bilmişti! İslam Memiş'in son altın tahmini olay: Dikkat! Bu tarihi bekleyin

Yatırımcıların gözü kulağı Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararında! Peki Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz artışına gidecek mi? Giderse piyasalar nasıl etkilenecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tek tek anlattı. İşte detaylar...



Yatırımcılar, Fed'in faiz artırımı takvimine ilişkin gelişmelere dair bir mesaj verilip verilmeyeceğini anlamak için bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Peki Fed’den nasıl bir karar bekleniyor? İşte detaylar...

Konuyla ilgili ayrıntıları CNN Türk canlı yayınında anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed’i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30’da öğrenmiş olacağız.

Altın alacaklar bekleyin

İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed’in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak?

Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.

Yukarı yönlü kur ataklarını beklemediğimi söyleyebilirim

Kur korumalı mevduat hesaplarında ciddi teveccüh var. Hafta sonu Bakan Nebati miktarın 184 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti. Önümüzdeki haftalarda şirketlerin de 10 milyar dolar civarında döviz bozacağını ifade etti. Ben pozitif beklentimi devam ettiriyorum. Mart ayına kadar olan süreçte yukarı yönlü kur ataklarını beklemediğimi söyleyebilirim.