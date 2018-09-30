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Doların devri sona erdi Umrede riyal dönemi

Döviz kurunda son aylarda görülen dalgalanma umre turları düzenleyen şirketlerin fiyat politikalarına da yansıdı. Şirketler, taleplerdeki gerilemeyi önlemek için Dolar yerine Riyal ile satış yapmaya, indirim kampanyaları açıklamaya başladı.

30 Eylül 2018 Pazar 09:34
Doların devri sona erdi Umrede riyal dönemi

Türk lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi sonrası vatandaşların turistik amaçlı yurt dışına çıkışları kadar geçtiğimiz haftalarda başlayan umre başvurularına da yansıdı. İlgi düzeyini ileri seviyeye taşımak isteyen tur şirketleri fiyat politikalarını gözden geçirerek Dolar’dan vazgeçip Riyal üzerinden hizmet sunmaya başladı. Şirketler yeni sezonda indirim kampanyalarına da öncelik verme kararı aldı.

Önemli bir adım

Emin Turizm Genel Müdürü Nevzat Altıner, Dolar’ın artışının talepleri yüzde 30-35 aşağı çektiğini belirtti. Bu nedenle pek çok şirketin Dolar yerine Riyal üzerinden satış yapmaya yöneldiğini vurgulayan Altıner, “Önemli bir adım atıldı, atılıyor da. Zira umrecilerin Dolar’a karşı tepkili olduğu muhakkak. Riyal’in Dolar’a göre daha stabil bir para birimi olduğu da ortada” dedi.

Ekrem Turizm’in sahibi Şaban Bilgiç de son kur dalgalanmalarının halkın alım gücünü daralttığını kaydederek, “Bu da umre organizasyonu yapan firmaları Riyal ile fiyat vermeye itiyor. Ne var ki kan kaybı devam ediyor, durgunluk sürüyor” ifadesini kullandı.

Vatandaşın menfaati öncelikli

Tur şirketlerinin önemli bölümünün Riyal ile umre hizmeti verdiğine işaret eden İkram Turizm Hac ve Umre Operasyon Direktörü Mustafa Sadık Dursun ise “Tabii Riyal, Dolar ile orantılı. Birinin artışı diğerini de tetikliyor. Biz de bunu bilerek, müşterilerimizin menfaatini esas alarak havayolu firmaları ve oteller ile görüşüyor, indirim almayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Fiyatların 2 bin 500 Riyal’den başladığını, 5-6 bin Riyal’i bulduğuna dikkat çeken Dursun, “Bedellerde otelin konforu ve konaklama süresi belirleyici” şeklinde konuştu.

TL’ye dönülmeli

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çobanoğlu, umre bedellerinin ortalama 750 Dolar olduğunun altını çizdi ve “Bunun 600 Dolar’ı uçuş masraflarına ve din görevlilerine gidiyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Diyanet İşleri Başkanlığı soruna el atmalı, hizmet ücretlerini Dolar değil, TL üzerinden almalı” önerisinde bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:34
  1. Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı
  2. Mustafa Çobanoğlu
  3. İkram Turizm Hac ve Umre Operasyon Direktörü Mustafa Sadık Dursun
  4. Emin Turizm Genel Müdürü Nevzat Altıner

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