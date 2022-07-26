Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel'den 55 milyar dolar çıkışı: Kısa süre sonra...

Ekonomist Necmettin Batırel İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin, “Bütün problemler bıçak gibi kesilecek. Yepyeni aydınlık bir dönem başlayacak.” yorumunda bulundu.

‘Şakkadanak dolar satarım’ diyerek dikkatleri üzerine çeken ekonomi yazarı Necmettin Batırel bugünkü köşe yazısında, İstanbul’da imzalanan ‘tahıl koridoru’ anlaşmasına ilişkin yorumda bulundu.

Türkiye yazarı Necmettin Batırel, “Bütün problemler bıçak gibi kesilecek. Yepyeni aydınlık bir dönem başlayacak. Bugün bu haberlere dudak bükenler, hafife alanlar, alay edenler, yarın utançlarından girecek delik arayacak.” dedi.

Necmettin Batırel, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, “Türkiye, ABD’den Almanya’dan İngiltere’den büyük devlet olduğunu ispat etti.” ifadesini kullandı.

Necmettin Batırel şunları kaydetti:

İstanbul’da imzalanan tarihî anlaşmayla Ukrayna 25 Rusya 50 milyon ton tahılı Türkiye’nin ara buluculuğu ile dünyaya satma imkânına kavuştu. Bu iki ülke hem 15 milyar dolar gelir elde edecek hem de Avrupa ve Afrika’daki açlık tehlikesi ortadan kalkacak...

Ayrıca Ukrayna ve Rusya yeniden buğday ve ayçiçeği ekimini sürdüreceği için gelecek yıl yeni bir gıda krizi yaşanmayacak. Dünya pazarlarında tahıl fiyatlarının düşmesi küresel enflasyon üzerinde olumlu etki meydana getirecek. Bu arada hemen hatırlatayım, hükûmetimiz buna rağmen çiftçimizi korudu, buğday alım fiyatını değiştirmedi. ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği ve tüm dünya ülkelerinden Türkiye’ye teşekkür mesajları yağıyor. BM Genel Sekreteri, "Erdoğan olmasaydı krizi çözemezdik" diyor. Türkiye tüm dünyaya, büyük devlet olduğunu gösterdi. İngiliz The Economist dergisinden başka herkes bizi ayakta alkışlıyor. Bu hain yayın kuruluşu her zaman olduğu gibi içindeki kini kustu, anlaşmaya “jeopolitik cambazlık” dedi. Rusya Odessa kentine anlaşma sonrası saldırı düzenledi, demir yolunu vurdu. Amaç Ukrayna’nın elindeki tahılı Avrupa’ya trenle değil, gemilerle sevk etmesini sağlamak. Nitekim Ukrayna tahıl depolama tesislerinin saldırıdan etkilenmediğini açıkladı. Şu anda 80 gemi harekete hazırlanıyor...

Bugün hiçbir ülkenin başaramayacağı bir anlaşmanın hayata geçmesini sağladığımız için ekonomik kazancımız olacak elbette. Hele tahılda bu yıl üretim rekoru kıran ABD, Hindistan ve Çin’in ihracat yapmayıp, tüm ürünleri kendi depolarında sakladığı hatta dünyada satışa çıkarılanları satın alıp stokladıkları dikkate alınırsa ne kadar önemli adım attığımız bir kere daha ortaya çıkacak...

Türkiye, ABD’den Almanya’dan İngiltere’den büyük devlet olduğunu ispat etti. Chatham House adlı düşünce kuruluşuna göre Ukrayna, normalde ürettiği 86 milyon ton tahılın yüzde 30’unu bu yıl üretemeyecek. Ama yine de yıl sonuna kadar 60 milyon ton ürün elde edecekler. Ukrayna, dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı. Ayçiçeği yağının yüzde 42’si, mısırın yüzde 16’sı, buğdayın yüzde 9’u Ukrayna tarafından üretiliyor...

Ukrayna ve Rusya, Afrika’nın buğday ihtiyacının yüzde 40’ını sağlıyor. Afrika Kalkınma Bankası’na göre, savaş nedeniyle Afrika’da 30 milyon ton gıda açığı ortaya çıktı. Bu yüzden, gıda fiyatları kıtada yüzde 40 arttı. Ukrayna’nın depolarında şu anda yaklaşık 40 milyon ton tahıl var. Ukrayna sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da ekmek sepeti. Bizim önderliğimizde açılan bu tahıl koridoru yaşanan gıda krizinin aşılmasında çok büyük rol oynayacak...

Türkiye’nin ilk avantajı bu tahılı %25 daha ucuza almak olacak…

Ayrıca milyonlarca insanın hayatta kalmasını sağlayan bu hareket sonunda ülkemize sermaye akışı başlayacak. İlk adım atılıyor...

Rusya’nın en zengin iş adamları 27 Temmuz’da Antalya Ticaret Odasında Türkiye’deki fırsatları dinleyip değerlendirecek. İlk hamlede, 10 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediliyor. Türk iş adamları da Rusya’da yabancıların boşalttığı ticari alanları kapatacak...

Tahran Zirvesinde Türkiye İran’la çok önemli bir anlaşmaya imza attı. İki ülke arasında ticaret artık ne dolar ne de altınla yapılacak. Mal mübadelesi şeklinde gerçekleşecek. İmzalar atıldı. İran bize doğalgaz ve petrol verecek, karşılığında tıbbi malzeme, gıda ve çimento alacak. Rusya’ya da enerji faturamızı ruble ile ödeyeceğiz. Türkiye’ye kısa süre içinde o sözü edilen 55 milyar dolardan çok daha fazla para girişi yaşanacak. Bütün problemler bıçak gibi kesilecek. Yepyeni aydınlık bir dönem başlayacak. Bugün bu haberlere dudak bükenler, hafife alanlar, alay edenler, yarın utançlarından girecek delik arayacak. Dünyaya insanlık dersi verdik. Savaşan iki düşman devleti bir araya getirdik, onlara anlaşma imzalattık, tahıl krizini bitirdik. Türkiye’yi öve öve yere göğe sığdıramıyorlar...

Ama gelin görün ki, muhalefeti karalar bağladı. Yüzlerinden düşen bin parça...

İnsaf yahu! Hayatınızda bir defa da olsa vatan sevgisini gösterin, siyaseti rafa kaldırın. Devletim kazandı deyin. Türkiye’nin büyük zaferini takdir edin! Millet sizi adam zannetsin...