  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB yandaşa göz yumunca Bakanlık harekete geçti! Halk TV'nin hukuk tanımaz patronuna suç duyurusu

Kanunlar Halk TV’ye işlemiyor mu? Boğaza orman kanunları hakim Mühür kırıldı inşaat devam ediyor

Yunanistan'dan savaş çıkartacak adım! O kadar ileri gittiler ki burnumuzun dibinde bakın ne yaptılar

ABD'den müthiş Türkiye açıklaması

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert 'ittifak' çıkışı: Bundan sonra bizi aramasınlar

CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti

İdam edin artık bunları! İstanbul'da tek tek enselendiler

Kiralık ev vaadiyle depremzedeleri dolandırıyorlardı! Şafak operasyonuyla yaklandılar

İyi Parti GİK toplantısının perde arkası; “Seçime ittifaksız girdiğimizde sıfırı çekeriz, her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olur”

41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Ekonomi Doları olanlar aman dikkat! Merkez Bankası döviz tahminini az önce Türkiye'ye ilan etti: 3 ay sonra...
Ekonomi

Doları olanlar aman dikkat! Merkez Bankası döviz tahminini az önce Türkiye'ye ilan etti: 3 ay sonra...

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:43:00 -
Doları olanlar aman dikkat! Merkez Bankası döviz tahminini az önce Türkiye'ye ilan etti: 3 ay sonra...

Merkez Bankası Eylül piyasa katılımcılar anketini yayımladı. Ankete göre, yıl sonu dolar beklentisi 30 liraya yükseldi.

Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcılar anketi yayınlandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Dolar kuru beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.

GSYH beklentileri

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

İslam Memiş ilk kez bunu söyledi! Dolar kuru için rekor tahmin
İslam Memiş ilk kez bunu söyledi! Dolar kuru için rekor tahmin

Ekonomi

İslam Memiş ilk kez bunu söyledi! Dolar kuru için rekor tahmin

Dolar ve euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Ne varsa alıyorlar, arabaları doldurup doldurup gidiyorlar
Dolar ve euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Ne varsa alıyorlar, arabaları doldurup doldurup gidiyorlar

Ekonomi

Dolar ve euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Ne varsa alıyorlar, arabaları doldurup doldurup gidiyorlar

Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam
Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam

Ekonomi

Dünyaca ünlü banka dolar tahminini duyurdu! Beklenmedik rakam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23