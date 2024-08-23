Dolarda yükseliş!

Ekonomi piyasalarında alınan kararların etkisiyle değişen döviz kuru geçen hafta rekor kırdı. Peki geçen hafta rekorlar kıran döviz kurları, yeni haftanın ilk gününe nasıl başladı? İşte 23 Ağustos 2024 Cuma dolar ve euro fiyatları...

Döviz kurlarında ekonomi piyasalarındaki gelişmelere ve faiz kararlarına bağlı hareketlenme yaşanıyor. Özellikle yatırımcılar ve dövizle ticaret yapanlar dolar ve euro'daki anlık fiyat değişikliğini yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro haftanın ilk iş gününe nasıl başladı?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

DOLAR VE EURO

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 33,9608 ( alış) 33,9710'dan ( satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,8147 TL seviyelerinde seyrediyor.

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