Dolarda son durum ne? Dolar şuan ne kadar?

İzmir'de yargılanan ABD'li casus Brunson için örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Peki Brunson davasına ilişkin dolar nasıl tepki veriyor. Şuan dolar ne kadar? Dolar kurunda son durum ne?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Brunson için adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve ''örgüte üye olmak''tan 5 ile 10 yıla kadar hapis talep etti. Dolar/TL bugün 5,83 seviyesini test etti. Euro/TL ise 6,83'den alıcı buluyor.