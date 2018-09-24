THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Dolarda son durum

Geçen hafta 6.27 seviyesinde kapanışı yaşan dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:19
Dolarda son durum

Dolar/TL bugüne 6,3149 seviyesinden başladı. Dolar/TL perşembe günü YEP açıklanmasıyla geniş bantta sert dalgalandıktan sonra cuma günü nispeten sakin bir seyir izlemişti.

YEP öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum sırasında ise 6.13-6.38 bandında dalgalandıktan sonra 6.2655/6.2792'ye gelmişti. Bu sabah saat 07:40'da dolar /TL 6.3090 seviyesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:19
  1. dolar kuru
  2. dolar kaç para

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı katliamının planlayıcısı terörist Nazik adliyede
    1. Reyhanlı katliamının planlayıcısı..
    2. İlk adım bugün atılıyor
    3. İnternetle tanıştılar, hayatlarını..
    4. Rumlarda Türkiye paniği!
    5. Reyhanlı faili Nazik adliyeye getirildi
    6. Ukrayna'da Rusça şarkı söylemek ve..
    7. Küresel piyasalar yeni haftada Fed'i..
    8. Yerli helikopterin motorunun gücü test..
    9. Dolarda son durum
    10. İran'dan Amerika ve İsrail liderlerine..
    11. Faizsiz getiriye talep arttı
    12. FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme
    13. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    14. Bakanlık uyardı! Eğer kırmızı etiket..
    15. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    16. Büyükelçi Andrey Karlov'un katilinin..
    17. Meteoroloji: Kutup soğukları geliyor
    18. İŞKUR TYP ilanları
    19. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    20. Bursa'da aile içi kavga: 3 kişi yaralı
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
    Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!