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Ekonomi Dolarda son durum
Ekonomi

Dolarda son durum

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:38:00 -
Dolarda son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3330 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 19,3147'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,3330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 21,3040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 24,1910'dan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 101,3 seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,1020'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişelerini desteklemesinin doların üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
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Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artışın yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e inerek beklentileri geride bıraktığını bildiren analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten yüzde 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını ifade etti.

Öte yandan, dün açıklanan Fed tutanaklarında, mart ayı toplantısında faizin sabit tutulmasının değerlendirildiği ancak son kararın 25 baz puanlık artış yönünde olduğu belirtilirken, bankacılık sektöründeki son gelişmelerin potansiyel etkileri göz önüne alındığında Fed yetkililerinin yıl sonunda hafif resesyon tahmin ettiği aktarıldı.

Para piyasalarında ise Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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