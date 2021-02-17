Dolarda gevşeme sürüyor! Dolar ve Euro’da ibre aşağı yönlü

Buğra Kardan

Hükümetin ekonomi ve hukuk alanında reform yapmak için düğmeye basması, Merkez Bankası’nın da fiyat istikrarını korumak amacıyla radikal adımlar atması olumlu sonuç verdi. TL’ye talep önemli ölçüde artarken, dövizde de belirgin bir gevşeme gözlendi.

Türkiye'ye güven duyuluyor

Dolar 7 liranın altına indi ve bir ara 6.90-6.92 hattına oturdu. Euro 8.40 liraya, Sterlin de 9.60 liraya kadar geriledi. Bu durum Türkiye’ye duyulan güvenin artmasına, yabancı yatırımlarına yenilerinin eklenmesine bağlandı.

Para yağacak

Piyasa analistleri, TL’nin prim yapmaya devam edeceğini dile getirdi. Analistler, “Çekim alanı haline gelen Türkiye’ye para yağacaktır. Dolar daha da aşağı gelecektir, 6.80 seviyesine çekilecektir” tahmininde bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada TL’nin dolara karşı güçlü bir görünüm sergilediğini belirterek, “Bunun bir nedeni yatırımcıların Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a itimat etmeleridir” dedi.

TL prim yapıyor

Yıldırımtürk, gitgide artan sermaye girişinin doların erimesine ve TL’nin güçlenmesine imkân tanıdığını da vurguladı. Yıldırımtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kur 6.90-6.95 hattında. Teknik olarak 6.85 seviyesi görülebilir. Çünkü yatırımcılar pay ve tahvil almaya devam ediyor. Swap kanalıyla girişler de var. Öbür taraftan Merkez Bankası’nın bu ay da faiz oranına dokunmayacağı, şaşırtıcı bir karar almayacağı öngörülüyor. Doğal olarak TL kıymetleniyor. İklim, hava gayet iyi. Naci Ağbal’ın reel sektör temsilcileriyle art arda toplantılar yapması, makro ve mikro verileri yakından takip etmesi, sıkıntılı dönemlerde devreye gireceğini taahhüt etmesi olumlu yankı uyandırıyor.”

Düşüş kalıcı değil

Doların düşüşünün kalıcı olmayacağının da altını çizen Yıldırımtürk, şu ifadeleri kullandı: “Kur ilk etapta 7 lirayı aşabilir hatta 7.5 lirayı bulabilir. Tabii pandemi tehdidi bertaraf edilir, aşılama başarıyla devam ederse ekonomi normale döner ve ülkemize yabancı girişi artar. Dolar ise yatay eğilim ortaya koyabilir. Ama üçüncü çeyrekten itibaren kur 8 liraya varabilir. Çünkü Merkez Bankası’nın döviz açık pozisyonu var. Bu pozisyonun kapatılması gerekiyor.”

Fiyat istikrarı önemli

Yıldırımtürk, ayrıca “Doların 3-4 ayda 8.57 liradan 6.90 liraya inmesi sağlıklı değil. Zira üreticiler ile ihracatçılar, kur 8.57 iken tedirgindiler. Şu anda ise kaygılılar. Çünkü fiyat istikrarsızlığı ihracatı olumsuz, ithalatı olumlu etkiliyor” şeklinde konuştu.

Yatırımcılara önemli tavsiye

Mehmet Ali Yıldırımtürk, dolara paralel olarak altın fiyatlarında da düşüş yaşandığına işaret etti. Yıldırımtürk, yatırımcılara ise “Böyle giderse gram altın 400 liraya iner. Bu, orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Gram altının 2021’in ilk yarısında 400-440 lira, ikinci yarısında ise 500-550 lira bandında hareket edeceği bilinmeli” diye seslendi.