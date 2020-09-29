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Ekonomi Dolarda gelgit baş döndürüyor
Ekonomi

Dolarda gelgit baş döndürüyor

Ekonomi yönetimince alınan kararların, regülatör kurumlarca hayata geçirilen tedbirlerin ardından dengeye oturan dolar kurunda ibre yeniden yukarıya döndü.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:58:00 -
Dolarda gelgit baş döndürüyor

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi kurun bir ara 7.80 lira seviyesini geçmesine yol açtı. Bakü ve Erivan’dan gelen sert açıklamalar Euro’nun 9 lira, Sterlin’in 10 lira barajını aşmasına neden oldu. Yatırım analistleri, Azerbaycan ile Ermenistan’ın karşı karşıya gelmelerinin kaygıyla karşılandığını ve dolara talebi arttırdığını dile getirdiler. Analistler, lirada görülen erimenin bir müddet devam edeceğine de dikkat çektiler. Ayrıca “Doların tüm dünyada prim yaptığını, siyasi gerilimlerden, savaşlardan güç aldığını unutmamak gerekiyor” yorumunu yaptılar.

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