Dolar yerinde sayıyor, Kemalistlerdeki yaygara aynı: Batıyoruz!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dolar yerinde sayıyor, Kemalistlerdeki yaygara aynı: Batıyoruz!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Moody’s, Türkiye’nin notunu geçtiğimiz hafta sonunda, yukarı yönlü değiştirdi..
Daha hafta başı olmadan Cumartesi-Pazar günleri, soldan çarklı muhalifler ile Ak Parti karşıtı muhafazakarlar uyarılarda bulundular.
“Bakmayın siz kredi notunun yükselmesine” dediler..
“Sevinmeyin o kadar” dediler..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hatta CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ‘MOODY’S kredi notumuzu yükseltince Ayşe teyzenin tenceresi kaynamıyor’ dedi..
Oysa eski aylarda, Moody’s’inden Doody’s’ine..
Kim not düşürse..
“Yandık, kül olduk. Artık 40 vakte kadar ölümü bekleyin” diyorlardı..
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