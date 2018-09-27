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Dolar ve euroda son durum ne?

FED’in faiz kararına doların tepkisi ne oldu merek ediliyor. Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıkladı, faizler 25 baz puan yukarı çekildi. Dolar FED'in bu kararına nasıl tepki verdi. Dolar 27 Eylül Perşembe gününe nasıl başladı? Dolar ve euroda son durum ne?

27 Eylül 2018 Perşembe 08:36
Dolar ve euroda son durum ne?

FED’in faiz kararına doların tepkisi ne oldu merek ediliyor. Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıkladı, faizler 25 baz puan yukarı çekildi. Dolar FED'in bu kararına nasıl tepki verdi. Dolar 27 Eylül Perşembe gününe nasıl başladı? Dolar ve euroda son durum ne?

Amerika Merkez Bankası (FED), faiz kararını açıkladı, faizler 25 baz puan yukarı çekildi. FED'in açıklamalarından sonra Kapalıçarşı’da ve serbest piyasada hafif yükseliş yaşandı. 27 Eylül 2018 tarihinde sarı-metal piyasalarda ve döviz kurlarında son durum nasıl? Amerikan Doları, serbest piyasada alış 6,10 lira üzerinden işlem görürken, dolar satış 6,11 lira. Euro alış, 7,18 lira, satış 7,19 lira üzerinden işlem görüyor. İngiliz Sterlini alış, 8,04 lira, satış 8,06 liradan işlem görüyor. İsviçre Frangı alış, 6,32 lira, satış 6,35 liradan satılıyor. Kanada Doları alış 4,66 lira, satış 4,69 liradan satılıyor. Rus Rublesi alış, 0,08 lira, satış 0,08 liradan serbest piyasada satılıyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:36
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