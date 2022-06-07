Dolar ve euro yıl içi zirvelerini yeniledi!

Döviz kurlarında yükseliş devam ederken yıl içerisindeki zirveler dolar/TL'de 16,70'in; euro/TL'de ise 17,90'ın üzerine taşındı.

Dolar/TL ve euro/TL, yükselişini sürdürürken TL varlıklarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faizle ihracat, üretim istihdam odaklı politikalara devam edeceklerini açıklaması fiyatlanıyor. Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL'de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükseliş ardından 16.5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti.

Dün 16,60'ın üzerine çıkan dolar/TL, bugün de 20 Mayıs 2021 sonrası gördüğü en yüksek seviyeleri 16,70'in üzerine taşıdı. Benzer grafiklerle hareket eden euro/TL'de 17,90'ı aştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 2.650 puan ile yatay başladıktan sonra endeks 2,650 puan etrafında dalgalanıyor.

Hazine ihaleleri devam ediyor

Bugün Hazine'nin 6 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri de takip edilecek.

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı PPK özetlerinde de mesajını verdiği teminat, likidite, makroihtiyati tedbirlerden bir kısmı dün açıklandı. Sistem TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı yönde oldu.

Öte yandan NATO kapsamındaki gelişmeler, Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, Lavrov ziyareti, Suudi Arabistan yöneticilerinin muhtemel Türkiye ziyareti, ek göstergenin bütçeye etkisi takip edilecek.