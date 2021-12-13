Dolar ve altındaki rekor sonrası İslam Memiş'ten ilk yorum! "Piyasalarda tansiyon oldukça yüksek"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar ani bir yükselişle başladı. Dolar kuru 14,39 TL'yi görürken doların yükselişiyle güçlenen altın Gram Altın/TL ise 832 TL seviyesi ile rekor tazeledi.

Altın ve Para Piyasalaır Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Memiş'in o açıklamaları;

Bu hafta piyasalarda oldukça yoğun veri akışları var. 20 Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasaların gözü FED’in faiz kararında olacak. Çarşamba akşamı açıklayacak FED faiz kararını. FED’in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak varlık azaltım hızıyla alakalı bir söylenti bekleniyor. Dolayısıyla FED Başkanı Powell’ın şahin tonda bir açıklama yapması bekleniyor.

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı açıklanacak. Bu da iç piyasalar için oldukça öneme sahip. Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi? Gelecek aylar için nasıl mesaj verecek? Bu da önemli olacak.

Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasalarda tansiyonun oldukça yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Türk Lirası’ndaki değer kayıpları aşırı bir şekilde devam ediyor. Dolar kuru 14 Lira seviyesinin üzerinde, Gram Altın 800 Lira seviyesinin üzerinde, Gümüşün gramı tekrar 10 Lira seviyesinin üzerine yükseldi. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları da Türkiye’nin notunu art arda indirmeye başladı. Bu da negatif görünümü etkiliyor.

Her geçen gün döviz kurları yeni rekorlarını test etmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte ne yapacaklar da tansiyon düşecek ciddi anlamda belirsizliğini koruyor. Sıcak para akışıyla ilgili ciddi problemlerimiz var. Haftanın daha ilk gününde ve ilk işlem saatinde stres oldukça yoğun. Piyasalardaki kırılganlık halen devam ediyor. (Haber7)