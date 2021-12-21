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Ekonomi 'Dolar ve altın almayın! Bir şeyler olacak' demişti! 24 saat geçmeden piyasa çakıldı... Haluk Özdil yeni tahminini duyurdu
Ekonomi

'Dolar ve altın almayın! Bir şeyler olacak' demişti! 24 saat geçmeden piyasa çakıldı... Haluk Özdil yeni tahminini duyurdu

Altın ve dolar konusunda dün yaptığı açıklamada, 'Almayın. Bir şeyler olacak. Bekleyin' yorumunda bulunan araştırmacı yazar Haluk Özdil'in bir tahmini daha tuttu. Tecrübeli isimden yeni tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:42:00 -
'Dolar ve altın almayın! Bir şeyler olacak' demişti! 24 saat geçmeden piyasa çakıldı... Haluk Özdil yeni tahminini duyurdu

Türk lirası olanların beklemesi gerektiğini üstüne basa basa uyaran Haluk Özdil'den yeni tahmin geldi.

Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, "Bugün olağanüstü bir durum yaşanıyor. Ben son videolarımda sakin olun demiştim. Yeni almak isteyenler ‘Beklesin, bir şeyler oluyor, olacak’ demiştim. Ve oldu. Cumhurbaşkanının açıklamaları sonrası dolar ve altın çakıldı. Bazı yerlerden duyuyorum. Tekrar yükselir diye. Bu konuda çok katılmıyorum. Büyük bir miktarda satış geldi. Taşlar yerine doğru oturuyor. Birileri bizimle oynuyor. Son dört gündür panik ile satış yapan dolara yatıranların psikolojilerini düşünmek istemiyorum. Bu olay artık şans olayına dönüştü. Sürekli alım satım yapanlar sıkıntı yaşayabilirler. Sırf bu kayıplar yüzünden aile için şiddete giden süreçler yaşanabilir. Tekrar ediyorum. Sakin olun. Elinizde ne varsa almayın. Tutun ve bekleyin. Anladığım kadarıyla Ocak sonrası bir hamle daha gelecek. Analizlerime göre yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

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