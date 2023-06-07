Dolar ve altın almaya koşanlara çağrı! İslam Memiş'ten hodri meydan

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kendi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Yükselen altın ve döviz kurlarını değerlendiren Memiş önemli ifadeler kullandı.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

"23 lira seviyesi üzerinde dolar kuru var. 25 lira seviyesine yaklaşan euro/TL kuru var. 1480 TL seviyesi üzerinde altın gram altın var. Ve ben bu fiyatlardan sadece ülke ekonomisine destek olmak için sadece devletime destek olmak için bütün varlıklarımı Türk Lirası'na dönüyorum.

Ve bütün sattığım dövizimi, altınımı ve gümüşümü sattığımın daha aşağısından alacağımı gönül rahatlığıyla ifade etmek istiyorum.

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Benim buna yüreğim var. Hodri meydan. Bugün alım diye peşine koşuyorlar ya gaza gelip. Herkes koşarak altın, döviz ve gümüş almaya gidiyor.

"Kalemşörler bayram ediyor, onlara inat..."

Ancak altının gram fiyatı 1350 - 1355 iken hiç kimse ilgilenmiyor. Dolar kuru 20 lira seviyesine kadar gerilediğinde kimse ilgilenmiyor. Ne zamanki agresif bir fiyatlama oluyor herkes koşa koşa döviz almaya gider, altın almaya gider. İşte herkesin veya çoğunun bugün koşa koşa döviz veya altın almaya gittiğini gözlemliyoruz. Ve panik yaptığını da görüyoruz. Kalemşörler bayram ediyor. Onlara inat tüm varlıklarımı TL'ye çeviriyorum. İnadına ve dibine kadar. Benim buna yüreğim var. Senin de yüreğin varsa sat devletine destek ver."