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Ekonomi Dolar spekülasyoncuları için harekete geçildi! BDDK'dan 5 isim hakkında suç duyurusu
Ekonomi

Dolar spekülasyoncuları için harekete geçildi! BDDK'dan 5 isim hakkında suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 14:56:00 - 2021-12-27 15:16:46
Dolar spekülasyoncuları için harekete geçildi! BDDK'dan 5 isim hakkında suç duyurusu

BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

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