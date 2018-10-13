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Dolar son iki ayın dibini gördü

Türkiye Yeni Ekonomi Programı’nın ardından düşme eğilimine giren dolar dün görülen casus Brunson davasının etkisiyle 5.83 liraya kadar geriledi. Dolarda bir aylık düşüş % 10 oldu

13 Ekim 2018 Cumartesi 08:40
Dolar son iki ayın dibini gördü

Ağustos ortasında şiddetini artıran kur atağını püskürten, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile yatırımcıların güvenini kazanan, cari fazla vermeye başlayan, enflasyonla mücadele için de düğmeye basan Türkiye'nin piyasaları olumlu ayrışmaya devam ediyor. ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasının, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri olumlu etkileyeceğine ilişkin beklentilerle dalgalı bir seyir izleyen piyasalarda dolar iki ayın en düşük seviyesi olan 5.83 TL'ye kadar geriledi.

Risk primi düştü

TL gün içinde dolara karşı yüzde 1.2, euroya karşı ise yüzde 1.5'e yakın değer kazandı. Kararın açıklanmasının ardından dolar 5.90 TL'nin üstüne çıktı. Son 1 ayda dolar yüzde 10, euro ise yüzde 9.2 değer kaybetti. Aynı dönemde Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler ise yüzde 25 geriledi. Dolar 13 Ağustos'taki 7.25 TL seviyesindeki tarihi zirvesinden bu yana yüzde 20 değer kaybetti. Brunson davasına ilişkin beklentiler, Borsa İstanbul'da da sert fiyat hareketlerine neden oldu. Endeks gün içinde yüzde 2.5 yükselerek 97 bin 618 puana kadar yükseldi. Özellikle Halkbank hisselerinde sert hareketler yaşanırken, kararın açıklanmasının ardından endeks 96 bin 657 puandan kapandı. Borsada son bir aylık yükseliş yüzde 5'e ulaştı.

YEP güveni artırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de açıkladığı YEP'in ardından Türkiye piyasalarının olumlu ayrışması hızlandı. Söz konusu tarihten bu yana TL, dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olurken, yabancı yatırımcıların da girişi de hızlandı.

465 milyon dolar

Borsada art arda 7 ay net satış yapan yabancı yatırımcılar, eylülde 113.5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Tahvil ve bono piyasasında ise YEP'in açıklanmasının ardından 465 milyon dolarlık net alım yapıldı. 29 Eylül- 5 Ekim haftasındaki 390 milyon dolarlık giriş, son üç ayın en yüksek tahvil-bono net alımı oldu.

Yerliler dolar sattı

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin arttığı bu dönemde, yerlilerin de dolar satarak TL'ye geçmesi dikkat çekti. YEP'in açıklandığı 20 Eylül'den bu yana yerli yatırımcılar 4.7 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bankalardaki döviz hesaplarının büyüklüğü 188 milyar dolardan 183.3 milyar dolara geriledi.

Bankalara talep yağdı

YEP'IN açıklanmasının ardından en çarpıcı gelişme, Türk bankalarının yurtdışı borçlanmalarında yaşandı. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının hedefi haline gelen bankacılık sektörünün 4 oyuncusu, yurtdışı piyasalardan bu dönemde, 2.5 milyar dolara karşılık gelen 15 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Akbank 980 milyon dolar, Eximbank 590 milyon euro (680 milyon $), TEB 540 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Vakıfbank 300 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.

KAYNAK: TAKVİM

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 08:40
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