Dolar sert düşüş! İşte son rakamlar Geçtiğimiz haftayı 5,79 seviyesinden kapatan dolar kuru, şu sıralar 5,66 seviyesinden işlem görüyor.

Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru şu sıralar 5,66'dan işlem görüyor. Cuma günü haftayı 5,79'dan tamamlayan dolar kuru yeni haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 5,69 seviyesinde dengelenen dolar kuru öğleden sonra düşüşünü sürdürdü. Dolar kuru şu sıralar 5,66'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,43'den alıcı buluyor. Erdoğan ve Trump'ın açıklamaları piyasayı olumlu etkiledi Dolar'daki düşüşte Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki gelişmeler etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinde S-400'lerle ilgili Trump tarafından gelen pozitif açıklamalar ve Türkiye'nin resmi söylemine destek verilmesi piyasaları olumlu etkiledi. 5,6350 seviyesi gündeme gelebilir Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,6350'nin gündeme geleceğini kaydetti.

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