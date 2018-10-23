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Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte dolarda son durum

Türkiye-Amerikailişkilerinde ABD'li rahip Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası yaşanan iyimserlik sonrası dolar/TL 5.70 altında dalgalı bir seyir izlerken bankacılar piyasalarda yön belirleyici olarak Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararını odaklandılar.

23 Ekim 2018 Salı 08:06
Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte dolarda son durum

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle cuma günü negatif ayrışmayla değer kaybetmişti.

Dolar/TL Brunson sonrası beklentilerle geçen hafta 5.52’ye kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının da etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Kur şu dakikalarda 5.67 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.50 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:06
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