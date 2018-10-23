Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte dolarda son durum
Türkiye-Amerikailişkilerinde ABD'li rahip Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası yaşanan iyimserlik sonrası dolar/TL 5.70 altında dalgalı bir seyir izlerken bankacılar piyasalarda yön belirleyici olarak Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararını odaklandılar.23 Ekim 2018 Salı 08:06
Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle cuma günü negatif ayrışmayla değer kaybetmişti.
Dolar/TL Brunson sonrası beklentilerle geçen hafta 5.52’ye kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının da etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.
Kur şu dakikalarda 5.67 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.50 civarında seyrediyor.
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