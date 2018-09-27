Dolar piyasaya nasıl başladı?
Dolar/TL Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni günde 6.10 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.27 Eylül 2018 Perşembe 09:22
Dolar/TL dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararı öncesi 6.09-6.10 bandında seyrediyordu. Karar sonrası çekilme 6.07'nin altına kadar inse de ardından tekrar 6.10'u aştı.
Fed faizleri beklendiği gibi 25 baz puan artırarak 2.00-2.25 bandına çıkardı.
Kur şu dakikalarda 6.11 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.19 civarında seyrediyor.
KAYNAK: AA
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