Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dolar/TL güne 6.16 seviyesinden başladı. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

ARJANTİN ETKİSİ

Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rahip Brunson bu ay serbest bırakılabilir." açıklaması sonrası 6.05 seviyesine kadar gerileyen dolar dün güne 6.16 TL seviyesinden başlamış ve gün içinde 6.07 ile 6.16 arasında dalgalanmıştı.

Akşam saatlerinde gelen Arjantin Merkez Bankası Başkanı'nın istifa ettiği haberinin ardından dolar yüzde 1'in üzerinde yükselerek 6.22'lere tırmanmıştı Arjantin pesosu dolara karşı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken peso'yu Türk Lirası izlemişti.

Geçen hafta perşembe günü açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum ile birlikte 6.13-6.38 bandında her iki yönlü sert dalgalanmıştı.

KAYNAK: AA