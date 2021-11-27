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Ekonomi ‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 12:13:00 -
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel’den yeni tahmin: Önemli bir uyarıda bulunuyorum

Ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka geneş müdürleriyle yaptığı görüşmeyi Türkiye gazetesindeki köşesinde değerlendirdi.

İşte Necmettin Batırel'in 'Enflasyonda kim başarılı?' başlıklı yazısı:

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle 3 saat süren çok kapsamlı bir görüşme yaptı. Faiz indirimlerinin gerekçeleri, bankaların bu yarışa katılmaları, kur dengesindeki bozulmaya karşı hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikası hakkında çok detaylı bilgi alışverişi olduğu ortada. Başkan Kavcıoğlu’nun rutin toplantının "Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme olduğunu bankacılık sektörünün çok güçlü seviyede bulunduğunu ve piyasa prensiplerine bağlı kalınacağını ve bu konuda “hiçbir şüphenin ve tereddüddün” olmaması gerektiğini söylemesi sonrası kur yangını söndü. Öyle anlaşılıyor ki, bankalararası döviz piyasasında artık Londra ayağı dikkate alınmayacak, Türk lirası sert kayıp trendinden çıkacak. Bankalar kredi musluklarını açmak için KGF garantisinin verilmesini istiyor. Bu konu büyük ihtimalle hükûmet tarafından dikkate alınacak. Merkez Bankası 18 Kasım’da faizi 100 baz puan indirdikten sonra 10,70 TL olan dolar 5 gün sonra 13,5 TL’ye fırladı. Birleşik Arap Emîrlikleri'yle 10 anlaşma imzalanması ve 10 milyar dolarlık fon ayrıldığının açıklanmasından sonra 12,00 TL’ye döndü.
Cari açık veren Türk ekonomisinin en zayıf karnı dalgalı kur sistemidir. Özellikle enerji ve gıda sektörlerinde ithalata bağımlı olmamız dolayısıyla dolardaki oynaklık büyük baskı meydana getiriyor. Bizi buradan vurmaya çalışıyorlar. 2022'de cari fazla verir hâle gelince problem kökünden ortadan kalkacak. Enflasyon zirvede diye hükûmeti suçluyorlar... ABD’de yıllık TÜFE 6,2 ile 31 yılın zirvesinde… Bu rakamı şöyle okuyun: ABD’de normal zamanda TÜFE yıllık %1,5 idi. 4,1 kat artmış...

Avrupa’da TÜFE yıllık 4.1 ile 28 yılın en yüksek seviyesinde. Normal zamanda TÜFE yıllık 0,7 idi. 5,8 kat artmış...

Türkiye’de normal zamanda yıllık TÜFE %12 idi. Bugün %19,85. 1,65 kat artmış... Soruyorum size hangi ülke enflasyonla mücadelede başarılı? Önemli bir uyarıda bulunuyorum: Un korsanları fiyatı sürekli arttırarak halkın ekmeği ile oynuyorlar. Buna kesinlikle izin verilmemeli. Stoklar ağzına kadar dolu. Un fiyatına narh (sınır) getirilmelidir... Bakın faiz düştü diye yaygara koparıyorlar. Negatif faiz ortamı hisse senetlerini enflasyona karşı en iyi koruyucu konumuna getirdi. İşlem hacminin günlük 50 milyar lira ile rekor düzeye ulaşması ne kadar yoğun katılım olduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcılar akın akın geliyor. Son 1 ayda tam 1,2 milyar dolarlık hisse satın aldılar. Yerli yatırımcı TL’ye geçip yağmur gibi pozisyon açıyor...

ABD ile Türkiye dijital vergide anlaşma sağladı. Türkiye’nin ihracatına misilleme getiren ek gümrük vergisi kararı kalktı. ABD Türkiye’den aldığı 32 ürüne %25 ek gümrük vergisi uyguluyordu. Böylece mücevherden tekstile, halıdan cam ve seramik ürünlerine 32 ürünün ihracatında uygulanması planlanan yüzde 25’lik ek gümrük vergisi uygulanmayacak. İhracatçı bayram ediyor...

Turizm sektörü, ucuz tatil yapmak isteyenlerle coşuyor. Türkiye bu yıl İspanya’dan daha çok turist çekti. Turizm geliri 22 milyar doları bulacak. Gelecek yıl 65 milyon turistin ziyaretiyle bu rakam 35 milyar dolara ulaşacak... Aylık ihracat rekor üstüne rekor kırıyor. Merkez Bankasının toplam rezervleri 128,4 milyar dolara yükseldi. Daha önce yurt dışına kaçırılan paralar yüksek kur avantajıyla ülkeye geliyor. Bugün de büyük döviz girişi bekleniyor. BAE ile Merkez Bankası arasında yeni bir swap anlaşması imzalanmak üzere...

2022’de ekonomi şahlanacak. Muhalefet bu tabloyu gördü çıldırdı, seçim diye çırpınıyor. Korkunun ecele faydası yok. 2023’de Cumhur İttifakı'nın zaferiyle siyasi hayattan silinecekler...

 

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Yorumlar

Erkan ÖZER

ağzınıza sağlık hocam.allah cc razı olsun sizden.
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aramis baykan

hocam beynimiz yandı pes doğrusu bu ne hayal dünyası
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