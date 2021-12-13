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Ekonomi ‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bankada parası olanlar
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bankada parası olanlar

Dolar ile ilgili tahminleri uzun süre konuşulan ekonomist Necmettin Batırel, "Faizler %10’a düşürülecek. Yerli yatırımcı gerçeği gördü artık bankada parasını dövizde tutmuyor, TL’ye çevirip hisse senetlerine koşuyor. Geçen hafta 1,1 milyar dolar sattılar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 08:11:00 -
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Bankada parası olanlar

Geçtiğimiz haftalarda 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek. Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen ekonomist Necmettin Batırel, çarpıcı değerlendirmeler geldi.

İşte Necmettin Batırel'in "Bu rakamları niye görmezden geliyorsunuz?" başlıklı yazısı:

Uluslararası kredi kuruluşları oklarını üzerimize çevirdi. Moody’s ve Fitch, Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonun büyüme hızını düşüreceğini iddia ediyor, TL’deki zayıflığın dolarizasyonu artırdığını ancak ülkedeki bankacılık sistemine olan güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini Türkiye’nin 2018 yılına kıyasla kur şoklarına daha hazırlıklı ülke olduğunu kabul ediyorlar.

İngiliz Barclays Bank, 16 Aralık toplantısında faizin 200, ocakta 100 baz puan olmak üzere 300 baz puan aşağı çekileceğini doların yıl sonunda 14,50 TL olacağını iddia ediyor. Be şapşal adamlar siz de buz gibi görüyorsunuz, Türkiye bugün iç taleple değil ihracatla büyüyor. Enflasyonla bağlantısı yok. İthal edilen ara malın maliyeti artıyormuş. Satılan ürünlerin gelirleri de artmıyor mu? Bu maliyet karşılanıyor ki ihracatta aksama yok aksine artış var. Bunlar boş laf. Maksat algı operasyonu ile vatandaşı bezdirmek...

Bakınız Türk ürünlerinde yurt dışı talep patlaması yaşanıyor. İmalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet şartlarını gösteren ihracat iklim endeksi kasımda 55,1 ile son 3 ayın zirvesinde. Peki Türkiye’ye neden sipariş yağıyor. Çünkü düşük faiz yüksek kur nedeniyle fiyatlar çok ucuzladı...

Firmalarımız mal yetiştiremiyor. İhracat artıyor, ithalat azalıyor, cari açıkta büyük daralma yaşanıyor. Hazinenin kasası doldu da taşıyor. Nakit dengesi kasım ayında 30,2 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı nakit dengesi kasımda 43,5 milyar TL fazla olarak gerçekleşti. Bu tablo nasıl oluştu? İhracat arttı, şirketler büyük paralar kazandı, yüksek vergi ödediler, hazine rahatladı...

İşsizlik azalıyor. Ekim ayında işsizlik oranı geçen yıla göre 2,1 puan azaldı, 10,7 oldu. 384 bin kişi iş buldu. İş gücüne katılma oranı 3,0 puan artarak yüzde 52,9 oldu...

En önemli gelişme, geçen sene ekimde %24.9 olan 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 4,8 puan azalarak yüzde 20,1’e geriledi. Enflasyonun da beli kırılacak. Hiç merak etmeyin stokçuluk yapanlara uygulanan cezalar arttırılarak haksız kazanca son verilecek...

Asgari ücret net 4 bin liraya çıkarılarak milyonlarca vatandaş aşırı fiyatlara karşı koruma altına alınacak. Faizler %10’a düşürülecek. Yerli yatırımcı gerçeği gördü artık bankada parasını dövizde tutmuyor, TL’ye çevirip hisse senetlerine koşuyor. Geçen hafta 1,1 milyar dolar sattılar. Görüyorsunuz düşük faiz ilaç oldu...

Hükûmetin hayata geçirdiği üretim, istihdam, ihracat, büyüme sistemi tıkır tıkır çalışıyor. Cepler doluyor... Bu rakamları niye görmezden geliyorsunuz?

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