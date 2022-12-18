Dolar ne kadar oldu? 18 Aralık dolar 2022 döviz kuru: Euro ve sterlinde son durum nedir? 1 dolar ne kadar?

Dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Dolar fiyatı hakkında görüş belirten Memiş, doların Mart ayına kadar yükselişine devam edeceğini belirtti. Peki dolar ne kadar oldu? 18 Aralık dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,6512 TL'den alınıyor ve 18,6529 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,7575 TL satışı ise 19,7735 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,6861 TL'den alınıyor ve 22,7005 TL'den satılıyor.

1 DOLAR = 18,65 TL

DOLAR TAHMİNİRaporda 2023 yılı sonu için kur tahminlerine de yer verildi. 2023'te dolar karşısında en fazla değer kaybının Arjantin Pesosu ve TL'de beklediklerini belirten banka ekonomistleri, dolar/peso kurunda yüzde 102,6, dolar/TL kurunda yüzde 23,4 artış tahmininde bulundu. Bu tahmine göre, şu an 18,64 olan dolar/TL kurunun bu yıl sonunda 19, Haziran 2023'te 21, 2023 yılı sonunda 23 TL olması bekleniyor.

Fed faiz artırım hızını düşürmesine rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara verdiği mesajlar sonrası altın fiyatları ise düşüşe yöneldi.