Dolar ne kadar düştü?
Dolar ne kadar güncel | 18 liranın üzerine çıkan dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra önemli bir düşüş yaşadı. Peki, dolar ne kadar oldu? 20 Aralık dolar son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kur hakkında konuştu. Kabine toplantısının ardından ise dolarda gerileme yaşandı.
Dolar ne kadar düştü?
Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 15 lira seviyesinin altına geriledi. Kabine toplantısının ardından dolar 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.
Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" dedi.