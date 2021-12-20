Dolar ne kadar düşecek?
Dolar ne kadar olur son durum | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kurla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti. Peki, dolar ne kadar oldu güncel?
Son zamanlarda kurda yaşanan dalgalanmalar milyonlar tarafından yakından araştırılıyor. Peki, dolar kaça düşer/
Dolar ne kadar düşecek?
Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 15 lira seviyesinin altına geriledi. Kabine toplantısının ardından dolar 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.
21.45 itibariyle 1 dolar 14,90'dan işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.
Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" dedi.