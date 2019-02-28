Dolar kuru bugün ne kadar 28 Şubat? Canlı dolar alış satış TL hesaplama

Dolar kuru 28 Şubat Perşembe bugün ne kadar, dolar - euro fiyatlarında son durum ne? Merkez Bankası dolar,euro kuru merak ediliyordu işte piyasalarda dolar fiyatında son durum bilgileri.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar/TL'de küresel piyasalara paralel seyir devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 5,32 civarında hareket ediyor. Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğe rağmen çok ciddi fiyat hareketleri gözlenmedi. Euro/TL de 6,06 seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 104.141,04 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 941,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile gıda, içecek oldu. Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 104.000 puanın hemen üzerinde tamamladı. Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti