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Ekonomi Dolar kuru 19 liralarda seyrederken İngilizlerden felaket tellallığı!
Ekonomi

Dolar kuru 19 liralarda seyrederken İngilizlerden felaket tellallığı!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:26:00 -
Dolar kuru 19 liralarda seyrederken İngilizlerden felaket tellallığı!

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye seçimleri sonrası dolar kuruyla ilgili felaket tellallığına başladı ve 'kur şoku' uyarısı yaptı.

Türkiye'de yukarı yönlü seyrini sürdüren dolar kuru için uzmanlar 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ediyor.

Uzmanlar zaman zaman yaptığı değerlendirmelerle seçimlerin dolar kuru için belirleyici olduğunu belirtirken bankaların seçim sonrasına hazırlandığı ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye'deki bankacılarla konuştu. Reuters'a konuşan bankacılar, bankaların seçim sonrası olası kur, faiz şoklarına karşı stres testleri yaptığını ve mevcut düzenlemelerin kârı aşağı çekmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Üst düzey dört bankacı, seçimi iktidar veya muhalefet hangi taraf kazanırsa kazansın ekonomideki mevcut uygulamaların ‘Sürdürülemez’ olduğunu vurguladı. Bankacılar, ‘ortodoks politikaların giderek bir zaruret haline geldiğini’ belirterek, bu politikalara geçişin ani değil kademeli olması gerektiğini ifade etti.

Üst düzey bir bankacı, “Bankaların kendi senaryoları var. Kur, faiz ve kredi şoklarına karşı bilançolarını test ediyor. Genel olarak bankaların durumları hâlâ sağlam, ancak 2018 yılından bu yana kredi pazarında pazar payını kaydadeğer bir şekilde artıran kamu bankalarında risk oluşabilir” diye konuştu.
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