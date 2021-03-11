Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 11 Mart 2021 güncel döviz kurları
Haftanın 4. işlem gününde dolar fiyatı konumunu koruyor. Dolar fiyatında yükselişe doğru bir hareketlilik mevcut. Yatırımcılar sık sık güncel Dolar fiyatını takip ediyor. Dolarla beraber diğer döviz kurları da merak edilenler arasında. Peki Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? İşte 11 Mart güncel döviz kurları…
Altın fiyatlarını da etkileyen Dolar, 7,50 TL’nin üstündeki yerini korurken Euro 9 TL’nin altında işlem görüyor. Döviz kurları arasında en pahalısı olan Sterlin’in de kaç TL olduğu araştırılıyor. Peki bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Suudi Riyali ne kadar oldu?
11 Mart güncel döviz kurları
Dolar kaç TL?
ALIŞ: 7,4972 TL
SATIŞ: 7,5041 TL
Euro kaç TL?
ALIŞ: 8,9510 TL
SATIŞ: 8,9660 TL
Sterlin kaç TL?
ALIŞ: 10,4576 TL
SATIŞ: 10,4803 TL
Suudi Riyali kaç TL?
ALIŞ: 1,9934 TL
SATIŞ: 2,0034 TL