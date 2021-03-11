Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 11 Mart 2021 güncel döviz kurları

Altın fiyatlarını da etkileyen Dolar, 7,50 TL’nin üstündeki yerini korurken Euro 9 TL’nin altında işlem görüyor. Döviz kurları arasında en pahalısı olan Sterlin’in de kaç TL olduğu araştırılıyor. Peki bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Suudi Riyali ne kadar oldu?

11 Mart güncel döviz kurları

Dolar kaç TL?

ALIŞ: 7,4972 TL

SATIŞ: 7,5041 TL

Euro kaç TL?

ALIŞ: 8,9510 TL

SATIŞ: 8,9660 TL

Sterlin kaç TL?

ALIŞ: 10,4576 TL

SATIŞ: 10,4803 TL

Suudi Riyali kaç TL?

ALIŞ: 1,9934 TL

SATIŞ: 2,0034 TL