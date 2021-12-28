Dolar ile ilgili çarpıcı tahmin: Ocak ayının ortalarına doğru...

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, dolar satışlarının Ocak ayında devam edeceğini söyledi.

Sefer Şener politilka tam anlamıyla anlaşılınca Türk lirasının daha çok güven kazanacağını belirtti.

İşte Şener'in o açıklamaları:

Sayın bakanın söylediği rakamlar pozitif algılanacak bir durumdur. Amaç özellikle yabancı paradan dolar, euro, sterlin hangisiyle bunda amaç TL’ye çevirmektir. İlk gecede 10 milyar TL’ye yakın bir çözülme olmuştu. Oranlar belli oldukça hangi faiz oranları uygulanacağı belli oldukça çözülme devam etti. Şuan rakamı sayın bakan söyledi 38 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Çözülmenin oranından gördüğümüz kadarıyla vatandaşın kafasında oturmuş durumdadır. Buradaki çözülmeyi de belli zamana yaymak gerekiyor. Hemen açıklandığı zaman vadesiz kısımlarda çözülme yaşandı ama vadeli kısımlar da var hesaplarda. İlerleyen aşamalarda ocak ayının ortalarına doğru bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz.

Siz TL’ye yatırım yaparsanız döviz hesaplarından çözülme gerçekleşirse döviz artarsa bile devlet hem Hazine kanalıyla hem Merkez Bankası kanalıyla farkı size ödemiş olacak. Burada kafa karışıklığına mahal verecek en ufak bir durum kalmadı.

"Rakamlar daha üst seviyeye çıkacak"

Ben buradaki rakamların daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Dün Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında da değişikliğe gitti. Merkez Bankası şunu yaptı bu ödenecek paralara bankaların zorunlu karşılık oranını sıfırladı. Bankalar bundan sonraki süreçte çözülmeyi hızlandırmak amacıyla daha çok TL mevduat toplayacaklar. Topladıkları TL mevduata karşılık ayırmayacaklar bunların tamamını krediye çevirebilecek ve vatandaşın kullanımına açabilecek. Böylelikle piyasadaki kredi hacmi genişlemiş olacak. Bu tür enstrümanlar arttığı sürece o zaman biz şunu söyleyebiliyoruz. Hazine Bakanı açıkladı 40 milyar TL’ye ulaştı ama bunun ilerleyen aşamalarda 80-100 milyar TL’ye çıkması mümkündür.

Burada hem bankalar karlı çıkmış oluyor hem de piyasada tahminin altında bir TL faizle mevduat toplayarak. Burada hükümet de yapı olarak karlı çıkıyor. Burada en karlı kesim TL mevduata yönelen vatandaş olacak. Hem faiz veriyor hem de dövizdeki artışı veriyor. Bu çözülme devam ederse dövizdeki aşağı yönlü ivmelenme de devam edecek bu aynı zamanda fiyatların geri gelmesi ve enflasyonun düşmesi demektir. Vatandaş buradan karlı olarak ayrılmış gözüküyor.